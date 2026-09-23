Sorrentino: "La Fiorentina ha del potenziale, ma un'operazione di mercato non mi ha trovato d'accordo. Njie un crack"

L'ex portiere Stefano Sorrentino, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, ha parlato a lungo di tanti temi legati alla Fiorentina.

L'esonero di Grosso

Viola prima squadra di Serie A a cambiare allenatore, dopo sole 3 giornate: "Nel momento in cui si sono resi conto che non potevano andare avanti, una toppa non avrebbe chiuso quel buco che si era creato tra a squadra e l'allenatore".

Organico su cui lavorare

Tante aspettative sulla Fiorentina in estate, per un mercato fatto di tanti nomi e ingenti investimenti: "C'è del potenziale su cui lavorare. Non è una squadra di Vanoli, che gioca in un modo e magari quei giocatori hanno altre caratteristiche. Mi dispiace per l'addio di Mandragora: a Torino l'ho visto molto bene e farlo andare via o metterlo ai margini non mi ha trovato d'accordo. davanti la Fiorentina ha giocatori di qualità: a me piace tantissimo Pellegrino, fa a sportellate e suda la maglietta. Njie è un crack da gestire e Paolo può tirare fuori il meglio da questo giocatore".