Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha commentato così l'imminente sfida tra Fiorentina e Cremonese, ennesimo crocevia della stagione viola. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno.

Le parole di Malusci

“La cosa che mi spaventa è che la Fiorentina manca in mentalità, e la Cremonese purtroppo in questo ci supera, perché abituata a lottare: lo abbiamo dimostrato a Udine, partita per noi fondamentale e invece non siamo scesi in campo, speriamo che sia stata di lezione. La Fiorentina non deve scendere in campo con la paura, che in questo momento è deleteria, ma giocare con intelligenza perché ‘a pallone’ la Viola è più forte della Cremonese".

"A valore, la Fiorentina non dovrebbe stare lì. Eppure, quest'anno ti sono venuti a mancare diversi giocatori che l'anno scorso ti hanno portato 65 punti: De Gea, Kean, Gosens, metti anche Gudmundsson che deve ancora dimostrare di che pasta è fatto. Quest'anno ti sono mancati i giocatori che possono farti fare il salto di qualità".