L'allenatore Lorenzo Agostinelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana sulle ultime vicende di casa Fiorentina: “Probabilmente anche Pioli si aspettava di più. Contro il Napoli il centrocampo era un po' troppo leggero per fronteggiare quello avversario, forse a posteriori il tecnico viola avrebbe messo un po' più di muscoli. Guardate con quanti attaccanti vero giocano le prime quattro del campionato: il Napoli ha una punta e un esterno a tutta fascia come Politano, la Juve ha Yildiz e dietro di lui Koopmeiners, il Milan ha tutti centrocampisti dietro la punta. Per giocare con due punte o sei nettamente più forte, oppure quando la palla ce l'hanno gli altri fai fatica”.

“Tra un po' vedremo la vera Fiorentina”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina è ancora in fase di rodaggio, Pioli ha l'esperienza e la bravura necessarie per risistemare le cose. Tra un po' vedremo la vera Fiorentina, sono convinto che il tecnico farà un bel lavoro. Como? Le avversarie adesso lo affrontano come una squadra forte, e questo causa problematiche. Nico Paz è un fenomeno, ci sono altri giocatori molto importanti, e Fabregas deve trovare le contromisure. Con la Fiorentina sarà una partita interessante, sono molto curioso di vederla”.