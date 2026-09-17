Palladino: "Al Bologna per il progetto, non per la panchina. Voglio far sentire il mio entusiasmo e la mia energia alla squadra"

Dopo l'annuncio e l'ufficialità arrivate nelle scorse ore, questo pomeriggio Raffaele Palladino si è presentato a Bologna come nuovo allenatore rossoblu, in sostituzione dell'uscente Tedesco.

*Volevo ringraziare la società perché in questi giorni mi hanno dato grandissima fiducia e non mi hanno prospettato una panchina, bensi un progetto e sono venuto qui per questo. Ho avuto sensazioni bellissime e positive. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo che si è perso ma sono felice, carico e determinato per intraprendere questo percorso. Ringrazio anche i tifosi per il calore con il quale mi hanno accolto".

“Ho studiato tanto, anche il Bologna di Tedesco”

Ha spiegato anche di aver seguito da vicino i rossoblu: "Sono venuto a vedere Bologna-Lazio. Quel weekend ho guardato tre partite diverse per studiare i nuovi allenatori. Ero curioso di Tedesco così come di Gattuso. Sono entrato da due giorni ma mi interessa stare il più possibile con la squadra. Oggi abbiamo fatto una doppia seduta perché devo capire le loro sensazioni, le loro emozioni e conoscerli il più possibile. Ogni minuto è importantissimo per cercare di ottenere il massimo già sabato. In questo momento dobbiamo cercare di dare qualcosa ai tifosi e alla società. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo che il Bologna ha sempre avuto e sono sicuro che lo ritroveremo".

“Voglio far bene da sabato: ai ragazzi serve una scintilla”

Ha parlato degli obiettivi immediati: "Innanzi tutto far bene sabato, poi sfruttare la sosta perché per noi sarà una sorta di mini ritiro. Dovremo migliorare la condizione fisica. Poi non dobbiamo porci limiti e guardare la classifica, ma lavorare sodo senza porci limiti. Cosa penso di portare nell'immediato? Voglio far sentire la mia energia ed il mio entusiasmo e portare le mie idee chiare. Non ho la bacchetta magica in soli tre giorni ma sono certo che ai ragazzi serva una scintilla prima ancora mentale che fisica. Serve un click immediato per preparare la partita di sabato che è fondamentale, poi avremo più tempo per lavorare".

“Ho bisogno di aprire un nuovo ciclo e di costruire qualcosa di importante”

Ha spiegato anche se ci fossero altre squadre su di lui: "Qui ho sentito grande fiducia e in pochissimo tempo ci siamo messi d'accordo. Sentivo che in questo momento della carriera avevo bisogno di aprire un nuovo ciclo e costruire qualcosa di importante. Sono una persona che si fida delle sensazioni a pelle e qui ho sentito subito la scintilla. Sono ambizioso e la società è come me: i ragazzi devono sentirsi allo stesso modo. Questo è un club importante con grandissimi tifosi che meritano il meglio".