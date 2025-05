Una vittoria rotonda e meritata contro il Genoa al Viola Park, per riprendersi il quarto posto in classifica e consolidare il piazzamento playoff che la Fiorentina Primavera ha sempre mantenuto da inizio anno. I viola sono stati anche primi in classifica, prima di scivolare a causa di un periodo negativo. Adesso però l’obiettivo è vicinissimo e dopo il 4-1 di ieri hanno parlato il tecnico Daniele Galloppa ed il centrocampista Jonas Harder.

Le parole di Galloppa

“Abbiamo un ottimo vantaggio e ci tenevamo, da inizio anno siamo dentro ai playoff. Ora dobbiamo vincere le partite che mancano per chiudere definitivamente il discorso. L’atteggiamento è stato di grande concentrazione da parte di tutti, la scelta di difendere un po’ più bassi ci ha dato maggiore solidità. Tutti i ragazzi hanno fatto una grandissima partita”.

‘La compattezza del gruppo non è mai mancata’

Le parole di Jonas Harder: “È stata una settimana importantissima per noi. In spogliatoio abbiamo parlato tutti insieme, la compattezza non è mai mancata. Le parole hanno fatto effetto, lo abbiamo dimostrato. I tre punti ci avvicinano sempre di più al nostro obiettivo, i playoff. Ora ci sono le ultime due partite e bisogna dare questo atteggiamento per raggiungere l’obiettivo finale”.