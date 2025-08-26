La trattativa per Nicolussi Caviglia è nella fase più calda, ma c'è ancora distanza tra Fiorentina e Venezia. La situazione
La Fiorentina è attivissima in questo finale di mercato. Tra le operazioni in entrata c'è quella legata ad Hans Nicolussi Caviglia che ha subito oggi un'importante accelerata.
C'è distanza
Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la trattativa per portare il giocatore del Venezia a Firenze è entrata nella fase calda, con le due società che però non sono ancora vicine alla chiusura.
La Fiorentina non molla
Al momento permane distanza tra la domanda degli arancioneroverdi e l'offerta presentata dai viola, ma la trattativa andrà avanti, con la Fiorentina che continuerà comunque a trattare con il Venezia per regalare a Pioli un nuovo centrocampista.
💬 Commenti (13)