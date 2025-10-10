Il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Con tanti giocatori che vanno via per le Nazionali, non puoi lavorare su determinati concetti perché manca il nucleo della squadra. Allegri col Milan sta peggio sotto questo punto di vista, ma ha una maggiore personalità e caratteristiche che la Fiorentina non riesce a replicare. Il momento è complicato in tutti gli aspetti, la sosta peggiora le difficoltà”.

“Pioli dovrà essere non bravo, di più. Senza i giocatori sotto mano…”

Aggiunge: “Pioli dovrà essere bravissimo a gestire quei calciatori che sono rimasti al Viola Park per poi lavorare gli ultimi due-tre giorni a gruppo pieno per introdurre qualche concetto nuovo. Sento tanti suggerimenti su come cambiare la Fiorentina, ma come fai se non hai i giocatori sotto mano? Non hai avuto il tempo materiale per gestire il gruppo”.

“Si vedevano buoni principi, non so cos'è successo”

“Pioli quest'anno ha avuto una grande occasione per preparare la squadra, praticamente quasi pronta dal primo giorno di ritiro. Non era tutto da assemblare. Era quel mese lì, all'inizio del ritiro fino ai preliminari di Conference, dove il tecnico doveva incidere sul gruppo. C'era qualche segnale positivo, come la partita a Manchester o l'andata del play-off: la Fiorentina sembrava muoversi verso un nuovo inizio, secondo i principi di Pioli. Non so cosa è successo dopo, però”.