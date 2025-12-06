La probabile formazione della Fiorentina: cambio modulo rimandato, maglia da titolare per Comuzzo. In attacco scalpita Gudmundsson

La Fiorentina va a Reggio Emilia in casa del Sassuolo per provare a centrare la prima vittoria in campionato. Il tecnico dei viola Paolo Vanoli sembra avere le idee chiare su quale undici schierare contro i neroverdi.

Modulo e possibili scelte

Vanoli sembra intenzionato a dare ancora continuità al solito modulo, ovvero il 3-5-2. In porta ci sarà De Gea, mentre in difesa, senza lo squalificato Pongracic, è pronto ad andare in campo dal primo minuto Comuzzo insieme a Pablo Marì e Ranieri. Sulle corsie esterne si rivedranno probabilmente Dodô e Parisi. A centrocampo agiranno Mandragora, Fagioli e Sohm, mentre in attacco il partner di Kean stavolta potrebbe essere Gudmundsson, e Piccoli pronto quindi a subentrare dalla panchina.

La probabile formazione

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.