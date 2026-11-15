Gnonto ed una esperienza fiorentina che non decolla: quell'incisività dalla panchina da migliorare sensibilmente

Uno degli acquisti estivi che più ha destato curiosità in casa Fiorentina è stato quello di Wilfred Gnonto, arrivato dal Leeds United e alla prima esperienza in Serie A nonostante la nazionalità italiana.

Un impatto non semplice

Finora però, l'impatto del classe 2003 con massimo campionato italiano è stato tiepidino: in 10 partite ufficiali giocate in maglia viola, con un totale di 357 minuti tra Serie A e Coppa Italia, l'ex Leeds ha messo a referto solamente un gol, contro il Pisa in Coppa, tra l'altro unica gara assieme a quella contro il Genoa in cui Gnonto è partito titolare.

Un apporto a gara in corso da aumentare

Nelle altre otto partite, infatti, il ragazzo scuola Inter è sempre subentrato a gara in corso, dando spesso e volentieri il cambio a Njie. Raramente, tuttavia, l'ingresso di Gnonto ha aggiunto qualcosa alla Fiorentina a livello offensivo: su questo aspetto, infatti, il classe 2003 deve migliorare sensibilmente, in modo da permettere alla Viola di poter sfruttare una risorsa non indifferente della propria rosa anche a gara in corso.