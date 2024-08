La Lazio mette nel mirino un portiere della Fiorentina

Potrebbe arrivare un'offerta importante in casa Lazio per il portiere greco classe 2001 Christos Mandas. Wolverhampton e Southampton avrebbero messo nel mirino l'estremo difensore laziale e nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta da 20 milioni di euro.

In caso di addio, come riporta il Corriere dello Sport, la società capitolina avrebbe nel mirino due portieri per sostituirlo: Andrea Consigli del Sassuolo e Oliver Christensen della Fiorentina. L'arrivo di De Gea a Firenze prevede l'uscita di un profilo tra i portieri viola.