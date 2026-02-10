Galbiati: “Vanoli ha messo paura alla squadra coi cambi. La Fiorentina ha dimostrato di essere impreparata, eppure oggi…”

L’ex difensore viola Roberto Galbiati ha commentato a Toscana TV il pareggio della Fiorentina col Torino, toccando vari temi dell’ennesima occasione persa dalla squadra di Vanoli.

’Sarebbe stato meglio inserire Fortini’

“Inammissibile subire il gol del pareggio ancora una volta nel finale della partita. Il Torino è stato bravo a giocare dalla parte di Dodô, che in fase difensiva lascia a desiderare, e già prima De Gea c’aveva messo una pezza su Zapata. Sarebbe stato meglio inserire Fortini, dal momento che la Fiorentina è passata a cinque, Dodô era in difficoltà, questo lo imputo a Vanoli: il Torino attaccava solo a sinistra e non si è fatto niente per contrastarlo. Non è poi colpa dell’allenatore il gol subito, perché sulla punizione c’erano due calciatori del Torino da soli in area di rigore. La Fiorentina non è squadra che può mettersi lì e difendere, senza tenere più palla… va in affanno, con l’acqua alla gola, ha paura e si smarrisce”.

‘L’allenatore dovrebbe metterci qualcosa, ma…’

“Com’è che Vanoli non se ne accorge? Senza nulla togliergli, ma allena una Fiorentina terz’ultima… magari fatica a leggere le mosse avversarie. Al livello della Serie A sai tutto di tutti, ci sono miriadi di collaboratori e si sapeva che il Torino ha colpitori forti, ti devi preparare… e hanno invece dimostrato di non essere preparati. Nelle fasi finali della gara non si riesce mai a gestirla, e l’allenatore dovrebbe metterci invece qualcosa, invece coi cambi ha portato la squadra ad avere paura. Rugani? Potrà essere molto utile sulle palle alte”.