Riflessioni in corso su Pablo Marì: senza Palladino non è più un imprescindibile e la Fiorentina avrebbe bisogno di un altro identikit

L'arrivo di Pablo Marì lo scorso gennaio era stata una specifica richiesta di Raffaele Palladino, che se l'era portato dietro da Monza se pur con mezza stagione di ritardo. La sua funzione da perno della difesa a tre non è però la chiave di Pioli, che lì sta insistendo su Pongracic. La Fiorentina sta riflettendo quindi attentamente sulla situazione dello spagnolo, che non è certo intoccabile e i sondaggi di mercato dell'Olympiakos potrebbero concretizzarsi.

Oltre ai greci ci sono anche quattro club brasiliani sulle sue tracce, Gremio, Botafogo, Cruzeiro e Corinthians: la Fiorentina per ora attende mosse esterne decise, non ritenendo prioritaria la cessione di Marì ma in quel reparto avrebbe forse bisogno di un centrale più rapido. Profilo che arriverebbe solo in caso di reale cessione del classe '93.