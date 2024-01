Sorpresona nei candidati alla 'Squadra dell'Anno': un difensore della Fiorentina riceve la nomination

Sorpresa nelle nominations di EA FC

Grande sorpresa per quanto riguarda il mondo videoludico di EA FC 24 (l'ex FIFA). Il più noto videogioco sul calcio ha infatti deciso che un giocatore della Fiorentina è candidato al Team of the Year (TOTY), ovverosia la Squadra dell'Anno per quanto concerne il 2023. Prima di scorrere, provate ad indovinare di chi si tratta.

Un difensore viola candidato

Ci avete preso? Ebbene, Lucas Martinez Quarta, grazie soprattutto alla seconda parte del suo anno solare, 2023, è candidato ad essere inserito nell'undici dei migliori di tutto il mondo. Come fare per renderlo possibile? Andare sul sito di EA FC 24 e votare per Lucas. Sosteniamo i nostri giocatori anche al di fuori del rettangolo (reale) di gioco.