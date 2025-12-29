Il retroscena: offerto Piccoli in cambio di Castellanos. No della Lazio alla Fiorentina, ecco perché

Come ha rivelato Alfredo Pedullà, anche la Fiorentina avrebbe provato a strappare il Taty Castellanos alla Lazio mettendo sul piatto uno scambio.

Tentativo di scambio

L'attaccante spagnolo è sul mercato, ma alla Fiorentina è arrivato un no per il tentativo di scambio con Piccoli, che fin qui non ha mantenuto le promesse malgrado un grande investimento fatto dai viola la scorsa estate. Il no è arrivato principalmente per la non idoneità del suo gioco a quello di Sarri.

Altre proposte

Stessa ragione per cui è arrivato anche il no anche al Napoli, che aveva messo sul piatto Lucca. Ad oggi non ci sono trattative avviate, soltanto un gradimento del Flamengo che deve tramutarsi in una proposta ufficiale non inferiore aI 30 milioni e che abbia il gradimento dell’argentino fin qui non tanto convinto di tornare in Sudamerica.