Thiago Motta arriva e fa fuori Chiesa: l'ex Fiorentina è ufficialmente in vendita

Sono bastati pochi giorni a Thiago Motta alla Juventus per mettere le cose in chiaro su Federico Chiesa: l'attaccante ex Fiorentina non fa parte del progetto sportivo del nuovo allenatore bianconero e adesso è ufficialmente in vendita.

Il club di Torino dovrà trovare la migliore soluzione per il figlio d'arte, costato per strapparlo ai viola circa 60 milioni di euro (già pagati interamente alla Fiorentina). Il suo contratto scadrà nel 2025 e la sua cessione imminente diventa dunque quasi obbligatoria.