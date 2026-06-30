La Nazione: Kean, scatta la clausola ma il mercato è in stallo

Questa mattina sul QS La Nazione troviamo in prima pagina “Futuro Kean, che silenzio”. A pagina 4 “Kean, una valigia con 62 milioni. Da domani i giorni della clausola. Italia, Inghilterra o ancora viola? Il mercato sul bomber è in stallo”.

A pagina 5 “Oggi arriva il difensore. Viery abbraccia l'Italia, Thorstvedt prezzo troppo alto”. A destra “Fagioli e il rischio offerta-choc. Colpa di Tonali e del Tottenham” e “Gud al bivio e l'estate è lunga”