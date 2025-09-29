"La Fiorentina è una sorpresa in negativo. Se c'è qualcuno che può recriminare nel derby è il Pisa"

A TMW Radio ha parlato il giornalista ed ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport Paolo De Paola. Tra i suoi interventi anche un passaggio sul derby toscano di ieri giocato tra Pisa e Fiorentina.

Le sue parole sul derby

"La Fiorentina non decolla e questo per me rappresenta una sorpresa. Il cambiamento di passo della squadra ancora non si vede e nell'ultima partita se c'è qualcuno che può recriminare questo è di certo il Pisa".

E sulla Roma prossima avversaria dei viola in Serie A

“Già all'inizio della stagione dissi che la Roma poteva dar fastidio a molte lì davanti. Gasperini mi sembra ben conscio delle qualità della sua squadra”