A Lady Radio ha parlato l'ex difensore gigliato Roberto Galbiati, che ha spaziato dal campo all'apparato dirigenziale viola.

‘Vanoli bravo a trovare i centrali giusti’

“Chissà che ora che la mente libera la Fiorentina non possa fare bene in casa della Roma. Gasperini? Uno di quelli che se non va allo scontro non è contento. Vanoli è stato bravo a trovare i due difensori centrali giusti, poi De Gea ci ha messo del suo per risollevare la Fiorentina. Vanoli meriterebbe la conferma per quanto fatto, ma alle prime sconfitte sarebbe un problema perché la città è molto divisa su di lui”.

‘Il Viola Park è stato fuorviante’

"In dirigenza si è passati dal padre padrone con Barone all’anarchia, ora c’è Paratici che sa il fatto suo. Sta portando alla Fiorentina figure ‘amiche’, nella quali ha fiducia, conosce come lavorano e ha un’idea di cosa possano fare, potendo intervenire se necessario. La base deve essere composta da uomini dei quali conosce le qualità. Il Viola Park è stato fuorviante. Si è pensato che con quello si potesse fare tutto, è solo parte dell’azienda. Non si sono risolti tutti i problemi con un centro sportivo d'eccellenza".