Pellegrino: "Gruppo unito, Vanoli è l'uomo in più e ci fa capire cosa significa indossare la maglia della Fiorentina"

Il centravanti della Fiorentina Mateo Pellegrino, autore del primo gol contro il Sassuolo, è stato intervistato da DAZN dopo la partita.

Sulla squadra

Pellegrino ha commentato le prove dei suoi compagni di squadra: “Njie ci sta aiutando molto, ci da uno contro uno che abbiamo con Gnonto e Mastantuono. Meritavamo questa vittoria da tempo. Quando le cose non vanno benissimo l'unica cosa che puoi fare è lottare per cambiare la situazione. Il gol ha racchiuso quello".

Su Vanoli

Poi è intervenuto sul tecnico viola Vanoli: "Il gruppo è davvero unito, questa deve essere la nostra forza, il mister è uno in più del gruppo, uno in più di noi e ci fa capire cosa significa indossare questa maglia".