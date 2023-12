Calcio in tv, l'UE potrebbe aprire la Serie A agli abbonamenti da paesi stranieri. La situazione

C’è una possibile rivoluzione in vista per il calcio in tv e non solo. Una proposta allo studio del Parlamento Europeo - scrive Calcio e Finanza -potrebbe cambiare la fruizione dei contenuti streaming, anche quelli legati al calcio.

La proposta è quella di eliminare completamente il cosiddetto geoblocking, ovvero la tecnologia che limita l’accesso a determinati contenuti o piattaforme in base alla posizione geografica dell’utente. In sostanza, quel blocco che vieta ad esempio di potersi abbonare in Italia a servizi streaming stranieri.

La proposta, in particolare, arriva dalla parlamentare europea Karen Melchior (Danimarca), che sta chiedendo nuove misure per garantire che le minoranze linguistiche, le comunità transfrontaliere e i cittadini che si trasferiscono permanentemente in un altro Stato membro dell’UE possano ancora accedere alla cultura nella loro lingua madre.

Se venisse approvata, permetterebbe agli utenti di potersi abbonare anche a piattaforme europee per seguire la Serie A o la Champions League in diretta, ad esempio, in base ad esempio a quella che offre abbonamenti a cifre più convenienti. Ma tutto dipenderà dal Parlamento Europeo, che potrebbe votare presto sulla proposta.