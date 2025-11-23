Calvarese: "Pablo Marí strattona vistosamente Vlahovic, ma Guida richiama giustamente al VAR Doveri. Ecco perchè"

L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha spiegato sul proprio canale You Tube la sua interpretazione dell'episodio incriminato in (del contatto Pablo Marí-Vlahovic in area viola.

Un fischio comprensibile

“In diretta ci sta dare rigore, perché l'ultimo frame è lo spagnolo che trascina a terra Vlahovic. Quindi per me il fischio ci sta, ma poi Guida è stato bravo a richiamare Doveri al VAR”.

Il fallo precedente

“Analizzando l'azione, infatti, è prima Vlahovic a trattenere Marí per prendere posizione. Quindi Guida ha richiamato Doveri per valutare non l'intensità, ma la temporaneità degli eventi. Per me è stato giusto annullarlo visto che prima il fallo lo commette Vlahovic”.