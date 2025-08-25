FOTO e VIDEO FN - Piccoli è arrivato a Firenze per le visite mediche. Nelle prossime ore la firma e l'ufficialità

Per archiviare il pareggio bruciante di Cagliari non c'è niente di meglio di un nuovo acquisto. Ecco allora che oggi è il Piccoli Day, con l'arrivo del nuovo attaccante della Fiorentina e la consueta routine. A partire dalle visite mediche: proprio in questi minuti Piccoli si è presentato alla clinica Fanfani per sottoporsi a tutti i test.

Visite e firma

Piccoli ha salutato i giornalisti e i tifosi presenti prima di entrare negli studi medici, dai quali uscirà non appena conclusi tutti i test. Successivamente, come di consueto, si unirà alla squadra e arrivare la firma sul contratto con conseguente ufficialità. Ricordiamo che Piccoli non potrà giocare giovedì, non essendo la lista Uefa modificabile, ma l'augurio è di vederlo già a Torino domenica prossima.