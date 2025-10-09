​​

L'arma per scardinare le difese avversarie e l'unico che ha possibilità di giocare

Marco Masoni /
Moise Kean
Sono tre i giocatori che la Fiorentina ha fornito alla nazionale maggiore italiana: Kean, Piccoli e Nicolussi Caviglia

Solo Kean

Ma uno solo di questi ha possbilità di partire titolare in azzurro, anzi potremmo pure dire che la sua presenza dall'inizio è una certezza. Ed è il centravanti, visto da Gattuso come un'arma (sportiva s'intende, visti i tempi è sempre bene specificare) per scardinare le difese avversarie. 

Entrati dalla porta secondaria

Piccoli e Nicolussi Caviglia sono destinati a rivestire ancora un ruolo secondario anche perché, è bene dirlo, non sono entrati dalla porta principale, ma sono stati ripescati a causa di alcuni forfait dell'ultima ora. 

