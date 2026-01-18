Un club di seconda serie tedesca fa sul serio per Dzeko: contatti frenetici tra le parti con il bosniaco in attesa

Edin Dzeko sta aspettando ormai solo che si concretizzi l'interesse del suo prossimo club: finito ormai fuori dai giochi, ufficialmente per qualche problemino fisico, sul bosniaco si è fatto vivo con una certa insistenza lo Schalke 04, club tedesco storico ma finito da qualche anno in Zweite Bundesliga, la serie B tedesca. A riportarlo è Sky Sport Germania: il bosniaco attende mentre l'avventura alla Fiorentina è finita.