Corriere dello Sport-Stadio: Avanti Vanoli
L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze si concentra sulla Fiorentina.
Pagina 20
L'apertura si concentra sul tecnico viola: “Avanti Vanoli” e “La nuova Fiorentina vuole ripartire da Paolo”. L'approfondimento integrale a pagina 20: “Viola, la volata di Vanoli”. In sommario: “La miglior versione della Fiorentina conforta la scelta: conferma a un passo, Grosso alle spalle”.
Pagina 21
Anche pagina 21 si concentra sulla Fiorentina, guardando al reparto d'attacco: “Kean-Piccoli, il problema centravanti”.
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