Kouame debutta nella Super League greca e fa in tempo a prendersi un giallo nel derby

Dzeko aveva segnato subito appena lasciata la Fiorentina: lo stesso non ha fatto invece Christian Kouame, che ieri sera ha debuttato nella Super League greca, con la nuova maglia dell'Aris Salonicco.

Ingresso al 59' per l'attaccante ivoriano che nella mezz'ora in campo si è preso un cartellino giallo ma non ha inciso sotto porta.

L'Aris ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Paok, nel sentitissimo derby di Salonicco: i suoi rimangono così al sesto posto, a differenza dei cugini che si stanno giocando il titolo.