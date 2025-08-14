Qual è il club che vale di più in Italia? Il primato della Vecchia Signora e la posizione della Fiorentina

Lo sapete qual è il brand calcistico che vale di più al mondo? Secondo Brand Finance, è il Real Madrid, le Merengues di Florentino Perez. Il risultato emerge da uno studio che prende in considerazione la forza del brand come la capacità di influenzare le scelte e le opinioni dei tifosi, sia dal punto di vista economico. I Blancos hanno un valore stimato di 1,9 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto alla precedente analisi.

La numero uno in Italia

Sul podio si trovano altre due superpotenze calcistiche. La prima è il Barcellona, che si posiziona al secondo posto con una valutazione del brand di 1,7 miliardi di euro (+11%). La seconda è il Manchester City, che scala in terza posizione rispetto al 2024 a quota 1,4 miliardi di euro e con un calo dell’11% rispetto all’anno precedente. Nella top 10 non sono presenti club italiani e guardando alla Serie A, anche nel 2025 la Juventus è il marchio calcistico più prezioso. Il club bianconero ha un valore stimato di 505 milioni di euro, in calo del 13%.

E la Fiorentina?

Dietro a Inter (14° posto, 479 milioni di euro), Milan (16° posto, 401 milioni), Napoli (21° posto, 240 milioni), Roma (24° posto, 206 milioni) ed Atalanta (48° posto, 99 milioni) si posiziona il club di Rocco Commisso. E' pari ad 82 milioni di euro il valore della società gigliata, che si posiziona davanti alla Lazio (81 milioni) e al Bologna (55 milioni).