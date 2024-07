Dossena: "Kean deve capire che la sua priorità è il calcio. Sta tardando con la sua maturazione..."

Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha parlato durante la 28° edizione del "Fair Play Menarini": "Sono valori determinanti non solo nello sport, ma nella vita. E' un bene che ci siano occasioni come queste e che se ne parli. Non ci sono esempi nella vita come nello sport. Il fair play è un segno di rispetto ed educazione".

Il suo parere su Moise Kean

"Come tutti i calciatori che stanno facendo tardi con la loro maturazione, deve entrare nel ruolo e capire che questa è una professione ben remunerata… quindi deve dare tutto se stesso e capire che la sua priorità è il calcio".