Ancora due lunedì sera per la Fiorentina, poi lunch match contro il Sassuolo: il programma della Serie A dalla 32a alla 34a giornata

Si definisce il programma del prossimo mese della Fiorentina. Aprile, a questo punto, è praticamente al completo: la Lega Serie A ha infatti diramato il programma ufficiale con date e orari dalla 32a alla 34a giornata di campionato.

Due lunedì di fila, poi il lunch match

Tra le due sfide contro il Crystal Palace, infatti, ci sarà la gara contro la Lazio, di lunedì sera al Franchi. Stessa sorte per il pesante scontro salvezza con il Lecce al Via del Mare, il lunedì successivo sempre alle 20:45. Chiude Fiorentina-Sassuolo, che sarà il lunch match di domenica 26 aprile.

Il programma della Fiorentina

32^ GIORNATA | FIORENTINA-LAZIO: LUNEDÌ 13/04 ORE 20:45

33^ GIORNATA | LECCE-FIORENTINA: LUNEDÌ 20/04 ORE 20:45

34^ GIORNATA | FIORENTINA-SASSUOLO: DOMENICA 26/04 ORE 12:30