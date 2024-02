Diks è finito a giocarsi gli ottavi di Champions e... la caviglia di Bernardo Silva ne sa qualcosa

Dopo un certo girovagare alla fine Kevin Diks ha trovato la sua collocazione ideale al Copenhagen con cui si è messo in mostra in questa stagione e anche stasera. Rispetto a quando sbarcò a Firenze, 18enne, l'olandese si è tramutato però in difensore centrale, anche se stasera è tornato sulla fascia nel match contro il Man City.

I suoi hanno perso 3-1 in casa e di Diks se ne ricorderà in particolare Bernardo Silva, colpito da un duro tackle alla caviglia proprio dall'ex viola. Il fuoriclasse del City poi è stato sostituito a causa dell'intervento mentre per Diks c'è stato il giallo.