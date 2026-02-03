Polverosi: “I calciatori acquistati non modificano il valore della Fiorentina. Non è mercato da chi pensa di rischiare di retrocedere”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, analizzando le scelte di mercato della Fiorentina e la situazione attuale della squadra viola.

‘Mercato viola normale, banalotto’

“Se la squadra non la salvano i calciatori dell’anno scorso, che hanno fatto 65 punti, non la salva nessuno. Ne vanno sempre in campo 8-10 undicesimi, Piccoli gioca di più perché Kean ha avuto problemi fisici. Altrimenti la Fiorentina rischia davvero di retrocedere. Gli acquisti fatti non modificano il valore dell’organico, non determinano un cambiamento. Il mercato non è fatto da chi pensa di rischiare davvero la retrocessione: è un mercato normale, banalotto. Le due ali aiutano Vanoli, Solomon qualcosa ha fatto vedere, Harrison va aspettato. Chi in lista UEFA? Rugani, Brescianini e Solomon”.

‘I risultati vanno addebitati prima di tutto alla squadra’

“I 17 punti lasciano esterrefatti, nessuno si sarebbe aspettato questa situazione da una squadra così. Non può dipendere solo dagli errori fatti dalla società, che sono stati clamorosi. Il campionato fatto però va addebitato prima di tutto ai giocatori. Non c’è il senso di squadra. Rugani? Sembrava tanto, tantissimo, e in carriera invece ha fatto ‘qualcosa’, certo non è un top. A me sembra che alla Fiorentina servisse anche un altro difensore, uno dei quattro ora in rosa, Ranieri, è stato tagliato fuori e va recuperato per forza”.