La Fiorentina si allontana da Sebastiano Esposito, conteso tra Parma e Cagliari. Il giocatore preferisce i rossoblù, ma...

L'attaccante Sebastiano Esposito, con ogni probabilità, non sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il classe 2002 lascerà l'Inter, ma deve ancora scoprire la sua destinazione. C'è stato negli ultimi giorni il prepotente inserimento del Parma, ma il Cagliari ha recentemente rilanciato per lui. La situazione, dunque, è piuttosto intricata.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Sebastiano Esposito ha manifestato la sua precisa volontà: vorrebbe andare a Cagliari. Il Parma, però, ha presentato un'offerta migliore e i sardi sono chiamati a pareggiarla entro stasera. La differenza è minima, eppure decisiva per ciò che deciderà l'Inter. La Fiorentina, intanto, è sempre più lontana.