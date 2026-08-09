Un paio di milioni di gap su Piccoli: Bologna pronto all'assalto decisivo, la formula soddisfa la Fiorentina

Sono alle battute finali Fiorentina e Bologna nelle discussioni che porteranno Roberto Piccoli a vestire la maglia rossoblù: almeno 20 i milioni che vorrebbe il club viola, 18 l'idea di quello rossoblù, secondo La Gazzetta dello Sport.

Assalto decisivo

A inizio settimana scrive la rosea, ci sarà l'assalto decisivo che dovrebbe chiudere i giochi, vista la volontà comune delle parti.

Ok, la formula è giusta

La formula soddisfa la Fiorentina perché il Bologna è intenzionato a prendere il giocatore a titolo definitivo, a differenza di quanto avrebbe proposto ad esempio la Lazio che al momento sta cercando calciatori più che altro in prestito. Poco convincente la formazione capitolina e decisamente indietro nella corsa a Piccoli: