In Nazionale c'è tornato e ora non ne esce più: Spalletti prova ancora Bonaventura per il match con la Macedonia

Sarà il primo dei due match point per qualificarsi all'Europeo del prossimo anno quello di venerdì all'Olimpico, contro la Macedonia del Nord e Spalletti sta ovviamente provando l'undici titolare. Come riportato da Tmw, nella formazione testata dal ct c'è anche Jack Bonaventura tra i titolari del centrocampo a tre, in compagnia di Jorginho e Barella. Gli azzurri avranno poi la seconda gara a Leverkusen contro l'Ucraina, lunedì sera, con il centrocampista viola che potrebbe giocare solo il primo dei due match da titolare.