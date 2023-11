Durante l'intervista a RaiSport, il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura si è soffermato anche su fasi passate della sua carriera, come quella al Milan. Ecco cosa ha detto: “Sono maturato più tardi. Anche in rossonero ho avuto anni buoni, se non ho potuto far bene come adesso in viola è anche un po' colpa mia. Ma quando godi della fiducia di un intero ambiente è più facile stare bene. Al Milan c'erano tanti stravolgimenti, ora alla Fiorentina c'è continuità e si lavora meglio”.

Su Spalletti: “Non è facile incorporare tutti i sui dettami in pochi giorni. Ci sono abitudini diverse nei club, poi devi capire in pochissimo tempo cosa chiede il Ct. Ma stiamo lavorando tanto, sui meccanismi e sulla nostra compattezza”.

Sui suoi inserimenti: “Quello del centrocampista è un ruolo estremamente importante. Bisogna sempre giocar bene per far segnare le punte, ma anche gli inserimenti sono fondamentali da parte di chi gioca in mezzo al campo”.