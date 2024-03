L'ex centravanti della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, commentando alcuni temi di casa viola anche in seguito alla conferenza stampa di mister Italiano pre Maccabi Haifa, avversario odierno della Fiorentina in Conference League.

‘Adesso serve trovare un ruolo definito a Beltran adesso’

“Beltran? Ho visto un ragazzo molto in difficoltà all'inizio, dovuto a vari aspetti, conoscenza compagni e campionato. Un percorso in cui in alcuni momenti non ha sentito la fiducia dell'allenatore, però lavorandoci si è ritrovato in un contesto tattico. L'allenatore parla di ampi margini di miglioramento per il calciatore e vedremo la sua collocazione. Per me può fare vari ruoli, va definito precisamente quale, perchè possa trovare continuità di rendimento senza essere sballottato. L'allenatore è lì per valorizzare i calciatori a disposizione, per la mia impressione Beltran è un calciatore capace”.

‘Se si vuole dare un’occasione a Nzola, deve giocare dal primo minuto'

"Gonzalez non l'ho visto bene, non sta rendendo per il suo valore, non è in condizione ottimale, fatica a trovare la forma migliore. è un problema perché nelle partite che ontano, i singoli devono far la differenza trovando le giocate. Occorre che torni rapidamente, siamo nella fase decisiva della stagione.

Nzola o Belotti? Metterei Nzola dal primo minuto, ultimamente con Frosinone e Torino lo si è visto a partita quasi finita. Situazioni che non fanno altro che accentuare il disagio del calciatore. Se gli si vuole dare una chance, deve arrivare dal primo minuto".

'Parisi e Comuzzo? Italiano poco propenso a schierare i giovani

"Più che sui calciatori penso l’allenatore sia poco propenso a mettere in campo dei giovani. Idea avvalorata, basti vedere il percorso di Kayode, spesso il tecnico viola ha utilizzato Parisi a destra e lì è cominciato il momento no del giocatore, tra l’altro pagato una cifra importante. Maxime Lopez mi ha deluso, aveva fatto intravedere a Sassuolo delle qualità, mi aspettavo un contributo maggiore viste anche le difficoltà di Arthur a trovare continuità di impiego. Aston Villa-Ajax apre ancora più spiragli alla Fiorentina, l'obiettivo è la finale cercando di far meglio dell'anno passato. Tappa fondamentale sarà poi la semifinale di Coppa Italia, in campionato ritengo difficile rientrare in corsa per un piazzamento importante in Europa".