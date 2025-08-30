Conteso da Fiorentina e Roma, il suo futuro sarà in Premier League: il Benfica è pronto a cedere Florentino Luis

Cercato quest’estate dalla Fiorentina di Stefano Pioli, dopo esser stato individuato come profilo ideale per completare il centrocampo viola, adesso è molto vicino a lasciare il Portogallo per trasferirsi altrove. Stiamo parlando del centrocampista portoghese Florentino Luis, dal 2022 in forza al Benfica. Dopo alcuni sondaggi della dirigenza viola, anche la Roma di Gasperini aveva messo gli occhi su di lui, ma il giocatore ha preferito prendere un altra strada.

Il centrocampista portoghese è ad un passo dall'approdo in Premier League

Come riportato questa mattina da Tuttomercatoweb il classe 1999 ha un prezzo attorno ai 25 milioni, cifra ritenuta però esagerata dai due club italiani. Per questo a spuntarla è l’ennesimo club di Premier League: il giocatore è molto vicino ad un trasferimento al Burnley. L’ennesima dimostrazione del divario economico tra le società inglesi e il resto del mondo: da neo promossa il Burnley è stato capace di azzerare la concorrenza arrivando ad offrire qualcosa in piu rispetto alle richiesti iniziali del Benfica.

Cifre e termini dell'operazione

Operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni. La cifra pattuita è di 24 milioni di euro + 2: affare dunque ad un passo, per Florentino si aprono le porte del massimo campionato inglese. Una cifra leggermente superiore di quella spesa dalla Fiorentina per Sohm, che però ha due anni in meno rispetto al portoghese.