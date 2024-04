Sarà ancora una Salernitana in totale emergenza quella che affronterà questo pomeriggio la Fiorentina. In difesa out Manolas, Gyomber e Boateng, mentre a centrocampo non ci saranno Kastanos, Coulibaly e Maggiore, con Basic che dovrà stringere i denti. Dietro Costil in porta, Pierozzi, Pirola, Fazio e Bradaric in difesa, Martegani-Legowski in mediana con Zanoli e Tchaouna larghi. Dietro l'unica punta Simy, che è favorito su Ikwuemesi, ci sarà Candreva.

La probabile formazione della Salernitana (4-4-1-1): Costil, Pierozzi, Pirola, Fazio, Bradaric, Zanoli, Martegani, Legowski, Tchaouna, Candreva, Simy