Corriere Fiorentino: Qual è il vero Gudmundsson? E intanto Piccoli...

Sul Corriere Fiorentino di oggi è presente un articolo sulla Fiorentina.

Pagina 9

Il pezzo in questione è intitolo: “Nuova coppia”. E ancora: “L’infortunio di Kean lancia Piccoli, le buone prestazioni in nazionale confortano Gudmundsson: insieme affronteranno il Milan”.

Qual è il vero Albert?

Articolo che inizia così :"La domanda, a questo punto, è lecita: qual è il vero Albert Gudmundsson? Quello che col Genoa aveva stregato alcuni tra i club più importanti d’Italia (Inzaghi è arrivato a litigare con Marotta perché lo avrebbe voluto all’Inter) e che in nazionale continua a incantare o quello che, con la Fiorentina, somiglia sempre più spesso a un fantasma?".