Beltran l'escluso, Ikone valuta. Bianco e Richardson invece...
Altro giro ed altra esclusione dai convocati della Fiorentina per Beltran. L'attaccante argentino potrebbe ancora finire al Parma, ma più che altro è in attesa di mosse concrete ed importanti da parte di una società europea o al limite del River Plate in patria.
Ikone e Bianco
Ikone continua a valutare la proposta del Paris Fc. Bianco aspetta di essere piazzato altrove e non dovrebbe essere difficile trovare un'altra sistemazione prima dello scadere.
Richardson
Per Richardson infine, il suo procuratore è al lavoro per trovare le soluzione migliore per lui che non rientra, almeno finora, nelle rotazioni fatte da Pioli per la squadra.
💬 Commenti (1)