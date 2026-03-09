Pronta a partire la 'giostra delle giovanili': anche la Fiorentina coinvolta nei tanti cambiamenti fra i vivai di Serie A

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su una serie di cambiamenti nei settori giovanili delle squadre di Serie A che sarebbero pronti a partire da quest'estate: nello specifico, si parla di tanti nomi pronti a cambiare nei ruoli di direttore del settore giovanile, che potrebbe interessare anche quello della Fiorentina.

Cambio ai vertici

La scintilla è partita dall'Inter, il cui direttore del settore giovanile Massimo Tarantino lascerà il posto per tornare alla Roma, dove ha già svolto questo ruolo: tra i sondaggi di Marotta per sostituirlo, il favorito sarebbe Valentino Angeloni, che ricopre lo stesso ruolo ma per la Fiorentina. Il suo passato come capo degli osservatori dell'Inter lo rende infatti un obiettivo molto papabile nella lista dei nerazzurri.

Il nome in pole

Detto ciò, la Fiorentina si sarebbe già mossa d'anticipo e, qualora partisse Angeloni, Paratici avrebbe già individuato il suo sostituto. Si tratterebbe di Mattia Notari, che occupa questa carica per il Parma ma che ha già lavorato per l'attuale DS della Fiorentina quando era alla Juventus. Insomma, la ricostruzione societaria della quale la Fiorentina necessita potrebbe passare anche da questa girandola di direttori delle giovanili.