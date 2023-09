Mille rimpianti Ilicic: anche il finale di carriera si fa in salita, il Maribor lo mette fuori rosa

L'esperienza in Italia di Josip Ilicic si è conclusa nel 2022 con la fine del suo contratto con l'Atalanta, dopo i problemi di salute che gli avevano impedito di restare al top. La sua storia è proseguita poi in Slovenia, nel suo Maribor, nonostante uno stato di forma non più così impeccabile. E per l'ex fantasista della Fiorentina i problemi sembrano non essere finiti perché il suo tecnico Krznar l'ha messo fuori rosa, dopo un deludente pareggio con l'Olimpia Lubiana. Alla base della scelta anche le condizioni fisiche di Ilicic, che si avvicina sempre più al termine della sua carriera agonistica.