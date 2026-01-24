​​

header logo

La Gazzetta dello Sport: rimonta avviata ma ancora non basta

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport titolo sulla Fiorentina a pagina 21 in taglio centrale: “Viola per il salto” e in sommario: “Fiorentina rinata con ritmo e acquisti. Ora la conferma”. In taglio basso: “Pisacane: ‘Cagliari, non esaltiamoci’".

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti