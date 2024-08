E quando tutto sembrava fatto, ecco che la Roma prova a scompaginare i piani della Fiorentina

La trattativa tra la Fiorentina e il Venezia per Tanner Tessmann sembra essere indirizzata al meglio per il club viola.

Ma qualche dubbio in proposito arriva dagli Stati Uniti, la terra natale del centrocampista esploso in Laguna nella scorsa stagione.

Arriva la Roma

Secondo Givemesport.com a contendere il giocatore ai viola ora c'è la Roma dei Friedkin, molto attiva in questo mercato. Una fonte non meglio precisata avrebbe rivelato alla testata a stelle e strisce che non è stato ancora raggiunto un accordo totale tra le parti ed entrambe le società stanno trattando per il centrocampista. Si è definitivamente allontanata dal giocatore invece l'Inter.

Punto di riferimento per la propria nazionale

Tessmann in questi giorni è impegnato alle Olimpiadi ed è un punto di riferimento per la propria nazionale che ha superato la fase a gironi per la prima volta dal 2000.