Pedullà: "La Fiorentina può arrivare a 15 milioni per Njie. Ma adesso la priorità in casa viola è un'altra..."

La Fiorentina continua a tenere vivi i contatti per Njie, individuato come l'esterno mancante per il 4-3-3 di Grosso. Si tratta con il Torino per portare lo svedese a Firenze, ma prima c'è da sistemare la questione centravanti.

Valutazione viola

Il club è fortemente interessato e potrebbe spingersi fino a 15 milioni più bonus per l'ala classe 2005. Occorrerà non aspettare troppo perché sul giocatore resta anche l’interesse del Crystal Palace.

Priorità alla punta

Prima di concentrarsi sull’attaccante, però, la Fiorentina vuole chiudere per il sostituto di Kean. Proseguono i dialoghi con il Manchester United dopo l’accordo raggiunto con l’entourage dell’olandese: ora serve la fumata bianca. L’alternativa resta Beto, profilo diverso ma considerato un’opzione concreta.