Corriere dello Sport-Stadio: Beltran falso nove? No, è un nove falso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina c'è il titolo: “Il caso Beltran”. Occhiello: “Nel River brillava, a Firenze fatica”. Sommario: “Il talento argentino non è un classico numero 9, ma finora è stato alternato a Nzola È costato 25 milioni, ha segnato 2 gol e Italiano lavora per trovargli il ruolo giusto".

Viene ripreso il tema della prima: “Viola, Beltran falso nove? No, è un nove falso”. Ovvero: “Non è un centravanti, ma finora è stato alternato a Nzola Deve migliorare atleticamente e va servito in modo diverso”.

Kayode

In taglio basso infine leggiamo: “Tutti aspettano Kayode per il riscatto contro il Genk”.