E' stata una settimana di perdite per il mondo del tifo viola: ci hanno lasciato prima il 30enne Marco Pezzati, detto Il Merenda, e poi Alessio Rapezzi, 48 anni. Per commemorarli la Curva Fiesole ha emesso un comunicato per invitare l'intero stadio a rispettare un simbolico minuto di silenzio in occasione della gara con la Lazio.