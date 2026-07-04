Grosso alza la cornetta e chiama Kean: la risposta incoraggiante dell'attaccante

Manca ormai poco meno di una settimana all’inizio del ritiro estivo della Fiorentina, e del nuovo corso tecnico di Grosso. L’allenatore intanto, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica Firenze, è però già a lavoro ormai da qualche settimana.

Il lavoro di Grosso è già iniziato prima

Il quotidiano sottolinea come nonostante la squadra non si sia ancora ritrovata ufficialmente per iniziare la nuova stagione, il nuovo tecnico ha già iniziato ad instaurare un filo diretto con alcuni membri dello spogliatoio e con il direttore sportivo Fabio Paratici per quello che concerne le strategie di mercato. Grosso in questi giorni ha già sottolineato migliorie e conferme da fare, soffermandosi su alcuni singoli ma anche allargandosi ad analisi generali su interi reparti.

Contatti positivi tra il tecnico e Kean

Tra i giocatori in rosa il tecnico ha chiamato, come tutti ci aspettavamo dopo i precedenti tra di loro alla Juventus, Moise Kean per capirne i sentimenti e i pensieri trovando, secondo il quotidiano, grandi risposte in termini di fame e voglia di ripartire dopo una stagione deludente, oltre a colloqui con gli altri big e non solo. Un aspetto, quello del confronto individuale con i giocatori, che sarà parte integrante del rapporto con il gruppo per tutto l'anno, a maggior ragione nei momenti di difficoltà che ci saranno.