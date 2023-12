Pioli cerca uno degli attaccanti più prolifici d'Europa. E in difesa guarda a un ex obiettivo viola

Il calciomercato invernale sta per entrare nel vivo, ma intanto alcuni club preparano le loro mosse, soprattutto quelli in lotta per l'Europa. Il Napoli cerca tre rinforzi dopo la cessione di Elmas, ma anche il Milan dell'ex viola Pioli non vuole restare con le mani in mano.

Si cerca un ex obiettivo viola

Come riporta Sky Sport, non cala l'interesse del Milan per Guirassy, assoluto protagonista in Bundesliga con lo Stoccarda: 19 gol in 16 partite. Da trovare l'intesa economica con il giocatore, che però sembra gradire la destinazione.

I rossoneri vogliono rinforzarsi anche in difesa. Due i nomi caldi: Lenglet e Victor Nelsson del Galatasaray, già cercato dalla Fiorentina nelle ultime due sessioni estive di mercato