Gosens supera Balbo? In attacco niente esperimenti per Vanoli

Non dovrebbe essere una Fiorentina troppo rimaneggiata quella che scenderà questa sera in campo al Franchi per affrontare i polacchi del Rakow Czestochowa, gara valida per gli ottavi di finale di Conference League a partire dalle 21:00.

Gosens e non Balbo

Come riferisce TuttoMercatoWeb in questi minuti, stanno salendo vertiginosamente le quotazioni di Robin Gosens. Dovrebbe essere il tedesco, e non il Primavera venezuelano Luis Balbo, ad occupare la corsia mancina e giocare dal primo minuto.

Spazio anche a Piccoli

Nonostante la delicatissima trasferta allo Zini di Cremona in programma lunedì, Paolo Vanoli non sembra intenzionato a snobbare la competizione europea ed è per questo che quella che dovremmo vedere in campo questa sera al Franchi sarà una Fiorentina con diversi suoi titolari. Davanti non ci saranno esperimenti: né Gudmundsson falso nove, né il giovane Braschi, ma sarà ancora Roberto Piccoli a ricoprire il ruolo di centravanti.